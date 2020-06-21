Вирусологи обеспокоены новой вспышкой коронавируса в Пекине
Инфекция была обнаружена на рынке на доске для разделки рыбы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Stephen Chung, 5-tv.ru
На этой неделе пугающие новости пришли из Китая. Там зафиксировали сразу несколько новых вспышек инфицирования коронавирусом. Казалось в Поднебесной с эпидемией покончено, но что-то пошло не так. Самая сложная обстановка в Пекине. Источником болезни стал крупный рынок «Синьфади». Вирус нашли на доске для разделки рыбы. Власти столицы назвали ситуацию «чрезвычайно серьезной». Снова отменены тысячи авиарейсов, закрыты школы и университеты, прекращена работа развлекательных и спортивных объектов.
Что интересно — китайские специалисты уверены, что в этот раз вирус точно завозной. Это та его вариация, которая бушевала в Европе и вот вернулась в Китай, причем мутировав. Говорят, что этот штамм более вирулентный, то есть заразнее, нежели уханьский. Но это требует проверки. Местные вирусологи уже передали ВОЗ все данные по геному. Эта история лишний раз подтверждает, как опасно радоваться преждевременно и торопиться с открытием международных границ.
Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации вдовы Иосифа Кобзона с коронавирусом. По предварительной информации, Нелли Михайловну доставили в клинический госпиталь Лапино.
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