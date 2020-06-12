Литвинова объяснила свой визит к Ефремову, находящемуся на домашнем аресте

|
Алина Потёмкина
51

Актриса пришла в дом к коллеге по цеху, когда он был на допросе по делу о «пьяном» ДТП.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Instagram @renatalitvinovaofficiall; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актриса Рената Литвинова раскрыла, зачем приезжала в дом к Михаилу Ефремову, когда тот был на допросе. Как пишет «Московский комсомолец», артистка хотела помочь своему коллеге по цеху повидаться с дочерью.

«Я не видела Мишу в этот день, я привезла свою крестницу и его дочку Анну-Марию повидаться к папе. Я поддержала Соню — его жену. И буду, конечно, принимать участие и помогать Анне-Марии дальше. А она повидалась с папой, когда он вернулся с допроса, поддержала его. Он ее отец, она его любит», — заверила Литвинова.

По ее словам, сейчас семья актера переживает трудные времена, так как дом Ефремова постоянно осаждают журналисты и прохожие, которые пытаются заснять что-либо на телефон. Актриса выразила сочувствие детям коллеги по цеху, которые теперь, по ее мнению, остались без кормильца.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня. Он выехал на Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина. Мужчина скончался от травм в больнице. В крови Ефремова выявили два промилле алкоголя и наркотические вещества. Сейчас решением суда актер помещен под домашний арест, свою вину он признал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рената Литвинова призвала «милосердно» отнестись к Ефремову, устроившему «пьяное» ДТП.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
12 июн
Полиция пришла в квартиру Ефремова, устроившего смертельное ДТП
12 июн
Джигурда о Ефремове: «Мише могли подсыпать в алкоголь наркотические препараты»
12 июн
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
11 июн
Ефремов после пяти часов допроса остался в статусе свидетеля
11 июн
Литвинова призвала «милосердно» отнестись к Ефремову, устроившему «пьяное» ДТП
11 июн
«У обоих есть семьи»: Охлобыстин написал о двух погибших в ДТП с Ефремовым
11 июн
Что грозит Ефремову, если он действительно нарушил домашний арест и пользовался Telegram
11 июн
Устроившего «пьяное» ДТП Ефремова допрашивают следователи
11 июн
Посетитель бара о Ефремове: «Дядя Миша с незастегнутой ширинкой»
11 июн
Близкие простились с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Захаровым

Читайте также

+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
69.12
0.50 78.52
0.60
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?

Последние новости

16:56
«Кто такая?» — Прохор Шаляпин переполошил соцсети фото с незнакомкой
16:46
Литвинова объяснила свой визит к Ефремову, находящемуся на домашнем аресте
16:38
В Петербурге отмечен минимальный прирост инфицированных коронавирусом за месяц
16:32
Глава Курчатовского института рассказал о роли атомного проекта для России
16:16
Елена Беркова потеряла ребенка после расставания с женихом
16:09
Песков охарактеризовал Путина как «трудоголика в хорошем смысле»

Сейчас читают

Осторожно, огонь и вода! Советы астролога для знаков зодиака на выходные — 12, 13 и 14 июня
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок