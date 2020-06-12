Литвинова объяснила свой визит к Ефремову, находящемуся на домашнем аресте
Актриса пришла в дом к коллеге по цеху, когда он был на допросе по делу о «пьяном» ДТП.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Instagram @renatalitvinovaofficiall; 5-tv.ru
Актриса Рената Литвинова раскрыла, зачем приезжала в дом к Михаилу Ефремову, когда тот был на допросе. Как пишет «Московский комсомолец», артистка хотела помочь своему коллеге по цеху повидаться с дочерью.
«Я не видела Мишу в этот день, я привезла свою крестницу и его дочку Анну-Марию повидаться к папе. Я поддержала Соню — его жену. И буду, конечно, принимать участие и помогать Анне-Марии дальше. А она повидалась с папой, когда он вернулся с допроса, поддержала его. Он ее отец, она его любит», — заверила Литвинова.
По ее словам, сейчас семья актера переживает трудные времена, так как дом Ефремова постоянно осаждают журналисты и прохожие, которые пытаются заснять что-либо на телефон. Актриса выразила сочувствие детям коллеги по цеху, которые теперь, по ее мнению, остались без кормильца.
Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня. Он выехал на Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина. Мужчина скончался от травм в больнице. В крови Ефремова выявили два промилле алкоголя и наркотические вещества. Сейчас решением суда актер помещен под домашний арест, свою вину он признал.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рената Литвинова призвала «милосердно» отнестись к Ефремову, устроившему «пьяное» ДТП.
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