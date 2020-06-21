Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
Члены монаршей фамилии поделились кадром в честь дня рождения герцога Кембриджского.
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Фото, видео: Instagram @kensingtonroyal
Чета герцогов Кембриджских в преддверии дня рождения старшего внука королевы Елизаветы II порадовала всех поклонников королевской семьи новой фотографией своих детей. В официальном аккаунте супругов в Instagram появился снимок, сделанный Кейт Миддлтон месяц назад.
«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новым фото герцога с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи перед днем рождения герцога», — говорится в подписи к кадру.
Поклонники семейства герцогов пришли в восторг от нового фото. Они отмечали, как повзрослели дети, и восхищались открытостью членов королевской семьи.
«Шарлотта похожа на принцессу Диану в этом фото. Впервые увидел это сходство!»
«Как мне нравится следующее поколение королевских особ, которые открыто показывают свою любовь друг к другу»
«Выглядят такими счастливыми!» — писали поклонники.
Сегодня, 21 июня, королевская семья Великобритании отмечает день рождения принца Уильяма. В этом году ему исполняется 38 лет. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коротают время Виндзоры во время пандемии.
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