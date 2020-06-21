Открывший стрельбу по сотрудникам ДПС в Москве умер в больнице

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Светлана Шевченко
Срочная новость 67

ЧП произошло 15 июня на Ленинском проспекте столицы.

Открывший стрельбу по сотрудникам ДПС в Москве умер в больнице

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Открывший стрельбу по сотрудникам ДПС в Москве 24-летний уроженец Республики Ингушетия Ратмир Галаев умер в больнице. После произошедшего молодой человек находился в палате интенсивной терапии. Некоторое время назад он пришел в себя, но его допрос был невозможен.

Источник 5-tv.ru рассказал, что Ратмир Галаев родился в 1995 году в известной семье в селе Экажево в Ингушетии. Учился в МГУ на юридическом факультете, сын офицера ФСКН, брат сотрудника МВД, племянник экс-министра имущества республики. Ранее не судим, в связях с экстремистами не замечен. На квартире Галаева прошел обыск, по данным 5-tv.ru, по делу уже задержаны два человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Галаев тщательно готовился к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Во время обысков в квартире Галаева была обнаружена тетрадь с молитвами. В ней записано множество обращений к Аллаху с просьбами «ускорить встречу», также автор «дневника смерти» просил у высших сил помощи для атаки. Кроме того, в телефоне мужчины найдены записи с нападениями на полицейских.

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