Ввиду послабления режима ограничений телеведущая Лера Кудрявцева решила устроить себе настоящие летние каникулы: звезда вместе с дочерью Машей отправилась в санаторий «Южное Взморье», расположенный в Краснодарском крае.

Кудрявцева опубликовала несколько сторис в Instagram, а затем и пост, где рассказывает об удивительном курортном районе, знакомом ей с раннего детства.

«Я помню, что здесь отдыхала с мамой все свое детство. Тогда еще в СССР родителям выделяли путевки сюда. И вот я опять здесь, но уже со своей дочкой…» — призналась Лера.

Звезда отметила, что со времен СССР в санатории, конечно, многое изменилось: роскошно обставлены номера, облагорожена территория, появились новые постройки и даже много новых лечебных процедур. Однако самое главное осталось прежним — удивительный и неповторимый «запах детства».

В комментариях многие фолловеры отмечали, что не раз бывали в этом уютном местечке и искренне завидуют звезде, выбравшейся на спонтанный отдых. При этом поклонники также пожелали Кудрявцевой и ее милой малышке прекрасных и беззаботных каникул.

«Каждый год там отдыхаем, нам очень нравится! Прекрасного и солнечного отдыха вам!»

«Поздравляем с прибытием к нам! Желаем отличного отдыха!!!»

«А я думала, куда это вы собрались? Ну, молодцы! Хорошенько повеселитесь там!» — обращались к звезде фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, как Лера Кудрявцева учит дочь самостоятельно ухаживать за растениями.