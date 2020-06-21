«Куда это вы собрались?!» — Кудрявцева вместе с дочерью улетела на отдых
Звезда опубликовала несколько кадров из аэропорта и уютного номера отеля.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Ввиду послабления режима ограничений телеведущая Лера Кудрявцева решила устроить себе настоящие летние каникулы: звезда вместе с дочерью Машей отправилась в санаторий «Южное Взморье», расположенный в Краснодарском крае.
Кудрявцева опубликовала несколько сторис в Instagram, а затем и пост, где рассказывает об удивительном курортном районе, знакомом ей с раннего детства.
«Я помню, что здесь отдыхала с мамой все свое детство. Тогда еще в СССР родителям выделяли путевки сюда. И вот я опять здесь, но уже со своей дочкой…» — призналась Лера.
Звезда отметила, что со времен СССР в санатории, конечно, многое изменилось: роскошно обставлены номера, облагорожена территория, появились новые постройки и даже много новых лечебных процедур. Однако самое главное осталось прежним — удивительный и неповторимый «запах детства».
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ПИФ-ПАФ - ойёёй и мы в Адлере . Санаторий « Южное Взморье « . Я помню , что здесь отдыхала с мамой все своё детство . Тогда ещё в СССР родителям выделяли путевки сюда . И вот я опять здесь, но уже со своей дочкой . Невероятно интересно окунуться в своё детство:) Конечно здесь уже все по другому , роскошные номера , территория , новые постройки и кстати санаторное лечение 👌🏼 Буду показывать и рассказывать ибо самой интересно провести так сказать экскурсию в санаторий своего детства . Иван Иваныч до сих пор здесь , как и много лет назад , когда путевки распределяли атомщикам 👌🏼
В комментариях многие фолловеры отмечали, что не раз бывали в этом уютном местечке и искренне завидуют звезде, выбравшейся на спонтанный отдых. При этом поклонники также пожелали Кудрявцевой и ее милой малышке прекрасных и беззаботных каникул.
«Каждый год там отдыхаем, нам очень нравится! Прекрасного и солнечного отдыха вам!»
«Поздравляем с прибытием к нам! Желаем отличного отдыха!!!»
«А я думала, куда это вы собрались? Ну, молодцы! Хорошенько повеселитесь там!» — обращались к звезде фолловеры.
Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, как Лера Кудрявцева учит дочь самостоятельно ухаживать за растениями.
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