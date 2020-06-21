Переболевшая COVID-19 Елена Воробей продолжает лечение от пневмонии

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 72

Известно, что после осмотра врачами юмористка продолжила лечение дома.

Переболевшая COVID-19 Елена Воробей продолжает лечение от пневмонии

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

Российская юмористка Елена Воробей продолжает лечение от пневмонии после того, как смогла победить коронавирусную инфекцию.

«Я еще не полностью от пневмонии избавилась. Коронавирус я победила. Сегодня я ездила к докторам. Поздравляла их со всеми праздниками. Заодно прошла обследование. Пока еще пневмония есть», — сообщила в интервью 5-tv.ru Елена Воробей.

Она добавила, что уже приступила по мере возможности к активной деятельности. В частности, накануне она приняла участие в съемках на телевидении.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, коронавирус у Воробей был диагностирован в начале июня. Информацию об этом артистка выложила на своей странице в социальной сети.

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