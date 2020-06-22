Праздничное платье Елены Малышевой впечатлило Александра Васильева, пишет портал Дни.ру. Телеведущая появилась в нем на вручении премии «Призвание», посвященной врачам и медицинским работникам. Яркий белый наряд с красными лентами по бокам идеально сидел на знаменитости и привлек внимание историка моды.

«Как греческая богиня! Мне нравится в этом наряде все!», — сказал на камеру Васильев.

Instagram @malysheva.live

Похвала от судьи «Модного приговора» стала счастьем для Малышевой, о чем она рассказала на своей странице в Instagram. Такая оценка вдвойне приятна в особенности, если вспомнить, на что решилась теледива ради выхода в этом платье.

Как писал 5-tv.ru, ведущая программы «Жить здорово!» поставила себе цель за десять дней убрать недостатки фигуры, которые проявились после режима самоизоляции. Она перешла почти в режим голодания. Диета Малышевой включала в себя овощи, фрукты, ягоды, творог, йогурты, крупы и зелень, а дневной рацион состоял из минимального набора продуктов. Помимо этого Елена занималась физкультурой.