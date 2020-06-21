Момент, как мужчина на гидроцикле протаранил группу детей в Оренбурге, попал на видео
В результате происшествия травмы получили двое несовершеннолетних.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pradeep Dambarage; Соцсети
Момент того, как мужчина, управляя гидроциклом, совершил наезд на отдыхающих, попал на видео. Записью происшествия поделились очевидцы в соцсетях.
ЧП произошло 21 июня на базе отдыха «Остров» в Оренбурге. Сообщается, что травмы получили двое детей. Их госпитализировали в ближайшее лечебное учреждение.
По словам одной из свидетельниц аварии на воде, долгое время вблизи берега курсировали несколько людей на гидроциклах. Один из них в определенный момент не справился с управлением и на полной скорости влетел в отдыхающих. Предположительно, предполагаемый виновник произошедшего был нетрезв.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что судебный пристав сбил на авто трех человек в Подмосковье и бросился бежать.
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