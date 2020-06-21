Момент, как мужчина на гидроцикле протаранил группу детей в Оренбурге, попал на видео

Момент того, как мужчина, управляя гидроциклом, совершил наезд на отдыхающих, попал на видео. Записью происшествия поделились очевидцы в соцсетях.

ЧП произошло 21 июня на базе отдыха «Остров» в Оренбурге. Сообщается, что травмы получили двое детей. Их госпитализировали в ближайшее лечебное учреждение.

По словам одной из свидетельниц аварии на воде, долгое время вблизи берега курсировали несколько людей на гидроциклах. Один из них в определенный момент не справился с управлением и на полной скорости влетел в отдыхающих. Предположительно, предполагаемый виновник произошедшего был нетрезв.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судебный пристав сбил на авто трех человек в Подмосковье и бросился бежать.