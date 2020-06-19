Судебный пристав на авто сбил трех человек в Подмосковье и попытался сбежать
Позже пешеходный переход, где на местного жителя с ребенком и велосипедиста был совершен наезд, замазали битумом.
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Фото, видео: ВКонтакте @dolgopacity, Instagram @dolgoprudnyi
Судебный пристав на автомобиле сбил трех человек в городе Долгопрудный Московской области. Инцидент произошел днем в четверг, 18 июня.
Как рассказали очевидцы, после наезда на людей сотрудник Федеральной службы судебных приставов покинул место ДТП, но местным жителям удалось его остановить рядом с продуктовым магазином на Лихачевском шоссе. В социальных сетях пишут, что мужчина вел себя неадекватно.
Также отмечается, что вечером того же дня неизвестные закрасили битумом пешеходный переход на месте аварии. Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются сотрудники полиции.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что водитель легковушки сбил шестерых пешеходов на переходе в Колпино под Петербургом. В больницу госпитализированы две женщины и четверо детей в возрасте от четырех до восьми лет.
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