Судебный пристав на авто сбил трех человек в Подмосковье и попытался сбежать

Судебный пристав на автомобиле сбил трех человек в городе Долгопрудный Московской области. Инцидент произошел днем в четверг, 18 июня.

Как рассказали очевидцы, после наезда на людей сотрудник Федеральной службы судебных приставов покинул место ДТП, но местным жителям удалось его остановить рядом с продуктовым магазином на Лихачевском шоссе. В социальных сетях пишут, что мужчина вел себя неадекватно.

Также отмечается, что вечером того же дня неизвестные закрасили битумом пешеходный переход на месте аварии. Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются сотрудники полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что водитель легковушки сбил шестерых пешеходов на переходе в Колпино под Петербургом. В больницу госпитализированы две женщины и четверо детей в возрасте от четырех до восьми лет.