«Цените каждую секунду»: артист Black Star за короткое время потерял отца и возлюбленную

Артист лейбла Black Star DONI (Достонбек Исламов) рассказал подписчикам в Instagram о трагедиях, которые произошли в его семье. Сначала рэп-исполнитель похоронил своего отца, а затем погибла его любимая. Череда жутких потрясений настигла его в мае этого года, после чего у исполнителя родился новый трэк «Мотив».

«Всем доброго дня, друзья! Хочу поделиться с вами предысторией трека „Мотив“, который выйдет 24.06.2020! Май месяц этого года стал для меня одним из самых страшных в моей жизни… Почти в самом начале месяца я потерял отца. Он был примером для подражания, который дал мне все необходимое чтоб я стал мужчиной и нашел свой путь в жизни!», — написал DONI.

Instagram @doni.blackstar

По его словам, несмотря на потрясение от потери близкого человека, он пытался быть опорой для своей семьи. Однако его ждало новое несчастье, спустя две недели после смерти отца. Произошел несчастный случай и погибла возлюбленная рэпера.

«Отец, присмотри за моей девочкой там на небесах, она еще совсем юная была, и пусть Всевышний простит ваши грехи, и место ваше будет в раю. Боль утраты ни с чем не сравнится, пишу и плачу. Я уехал на студию, чтобы выразить свои переживания в музыке, свою боль, которую вы можете услышать в моем голосе и в тексте. Благодарю моих друзей, что были рядом! Спасибо вам, пацаны, вы настоящие!» — написал музыкант.

Свои переживания DONI постарался выразить в музыке. Он обратился к поклонникам с призывом ценить каждую секунду, проведенную с близкими.

Поклонники артиста в комментариях выразили ему свою поддержку и поблагодарили за откровенность.

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