Спасибо врачам! Артисты Мариинского театра поблагодарили медиков праздничным концертом

В Петербурге в знак особой признательности врачам на Дворцовом мосту зажглась символичная иллюминация. Красно-белые переливы сменяет пульсирующая подсветка. Красные точки огней олицетворяют биение сердца. Как символ борьбы за жизнь.

Не менее сердечно благодарили медиков и артисты Мариинского театра. Праздничный концерт для врачей тоже стал своего рода символом возвращения к нормальной жизни. Этот день настал. И он непременно войдет в историю города, отметил губернатор во время поздравления. После нескольких месяцев карантина — это было первое живое выступление на знаменитой сцене.

Антон Никитин о музыкальном подарке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что порядка 900 медиков в России наградили медалями Луки Крымского за борьбу с COVID.