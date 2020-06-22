Спасибо врачам! Артисты Мариинского театра поблагодарили медиков праздничным концертом
Прежде чем принять решение о возобновлении спектаклей правительство Петербурга и Роспотребнадзор оценили все возможные риски.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Петербурге в знак особой признательности врачам на Дворцовом мосту зажглась символичная иллюминация. Красно-белые переливы сменяет пульсирующая подсветка. Красные точки огней олицетворяют биение сердца. Как символ борьбы за жизнь.
Не менее сердечно благодарили медиков и артисты Мариинского театра. Праздничный концерт для врачей тоже стал своего рода символом возвращения к нормальной жизни. Этот день настал. И он непременно войдет в историю города, отметил губернатор во время поздравления. После нескольких месяцев карантина — это было первое живое выступление на знаменитой сцене.
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