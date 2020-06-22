«Пожалуй, самое легендарное фото»: Баста выложил снимок с «Кастой» 1997 года
Популярный ныне исполнитель начинал творческий путь в составе не менее известного рэп-коллектива, о чем напомнил поклонникам.
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Фото, видео: Instagram @bastaakanoggano
Начало творческого пути Василия Вакуленко, известного как Баста, неразрывно связано с популярной и поныне группой Каста. В 1997 году, будучи 17-летним юношей, он присоединился к ростовскому рэп-коллективу под названием «Психолирик», который через два года превратился в ту самую команду, которая и поныне считается одной из самых уважаемых российских групп в своем жанре. Но Басты в 1999-м уже там не было. Он сделал не менее популярную сольную карьеру.
О том начальном периоде своей карьеры Баста напомнил подписчикам в Instagram, выложив снимок 23-летней давности. На нем пока еще мало кому известный молодой человек по прозвищу Баста Хрю запечатлен в составе соратников по ростовскому рэп-движению. Многие поклонники рэпера поспорили, где в кадре расположился сам автор поста. С трудом узнав своего кумира в сидящем на корточках худощавом юноше, фанаты не поверили глазам — настолько сильно музыкант изменился внешне.
«Это, пожалуй, самое легендарное фото»;
«Где-то в Ростове ковался русский рэп»;
«Бомба моего детства»;
«Начало легенды»;
«Какой же огонь!» — откликнулись фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты в бешенстве от воссоединения Джигана и Самойловой.
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