Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью изданию «Красная звезда» заявил, что созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года.

По его словам, методика основана на использовании аденовирусных контейнеров для доставки генов, кодирующих белок «короны» у COVID-19.

«Вакцина вводится дважды. Причем один и тот же ген вводится на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени», — отметил Александр Гинцбург.

Специалист подчеркнул, что именно подобный подход гарантирует получение пациентом препарата в усиливающем варианте. Длительное действие вакцины было доказано в ходе совместных разработок НИЦЭМ и медучреждений Минобороны РФ препаратов против вируса Эбола в Гвинее.

«Так как вакцина против коронавируса создана по такому же точно принципу и на основании той же самой платформы, то есть большая доля уверенности, что и в этом случае иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трех, четырех, пяти или шести месяцев, а, по крайней мере, два года и более», — заключил Александр Гинцбург.

Директор НИЦЭМ добавил, что для начала массовой вакцинации россиян может возникнуть необходимость в 70 миллионах доз вакцины.

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