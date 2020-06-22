Пушков назвал «странным» новое появление коронавируса в Китае
Сенатор заявил, что недавнюю вспышку эпидемии в Пекине спровоцировали не животные.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Fotostand / K. Schmitt; Twitter @Alexey_Pushkov
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине спровоцированы не животными. Об этом написал в Twitter сенатор Алексей Пушков. Очередное появление вируса в китайской столице политик назвал странным.
«Очень странное новое появление COVID-19 в Пекине, и вновь на рынке. И вновь нет внятных объяснений. Ясно лишь, что на сей раз летучие мыши и панголины точно ни при чем. Есть версия, что вирус завезен из Европы. Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося — загадка», — отметил Пушков.
Как писал 5-tv.ru, в Поднебесной выявили около трех десятков новых случаев COVID-19. Источником болезни стал крупный рынок «Синьфади». 12 июня коронавирус там обнаружили на доске для разделки импортного лосося. Местные власти пришли к выводу, что источником инфицирования торговцев стала зараженная рыба, поставленная с рынка морепродуктов «Цзиншэнь».
На следующий день в районе Фэнтай, где расположен рынок, ввели режим военного положения, а позже приостановили пассажирское и автомобильное сообщение Пекина с другими районами.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия вышла из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями.
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