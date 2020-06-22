Бледанс в образе гламурной блондинки показала, как быстро увеличить губы

|
Карина Бернтгольц
39

Российская актриса записала видео из гримерной перед очередными съемками.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @bledans

Известная российская актриса Эвелина Бледанс записала очередной забавный ролик в образе гламурной блондинки. На видео звезда запечатлена в гримерке. Судя по всему, стилисты ей уже сделали красивые локоны, макияж в розовых оттенках и приступили к «увеличению» губ. На кадрах видно, как на них наклеивают некие подушечки, благодаря которым губы кажутся более пухлыми и объемными.

«И снова иу! Вы хотели посмотреть, как делают губы?! Пожалуйста!» — написала знаменитость в подписи к посту.

Подписчики не смогли без иронии смотреть на блондинку-Бледанс. У большинства из них она вызвала ассоциации с Барби. Некоторые из мужчин, в свою очередь, признались, что ни за что бы не посмотрели на такую «рублевскую куклу». Они рады, что естественному образу Бледанс не свойственны огромные розовые губы и в целом вызывающий макияж.

Instagram @bledans

«В своем типичном образе вы мне нравитесь гораздо больше!»

«Прям настоящая Барби!»

«Божечки, смотрю на эти вареники и такое себе огромное спасибо говорю за то, что никогда ничего с собой не сделала!»

«Вы прекрасны с любыми губами!»

Не люблю таких рублевских кукл!» — делились мнением комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс разделась для постельной сцены.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:44
Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя
9:31
Бледанс в образе гламурной блондинки показала, как быстро увеличить губы
9:24
Владимира Путина в США поставили в пример Дональду Трампу
9:12
«Двое из ларца одинаковых с лица»: бородатые Добронравовы стали похожи как близнецы
8:58
Привет из Калининграда! Какое удивительное послание нашел в бутылке житель Тайваня
8:49
Экс-бойфренд звезды «Дома-2» усомнился в официальной версии ее смерти

Сейчас читают

«Было запланировано»: контактер передал последнее послание погибшей Насти Тропи ее парню
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Жириновский предложил формулу отдыха в новогодние праздники

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок