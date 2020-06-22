Бледанс в образе гламурной блондинки показала, как быстро увеличить губы
Российская актриса записала видео из гримерной перед очередными съемками.
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Фото, видео: Instagram @bledans
Известная российская актриса Эвелина Бледанс записала очередной забавный ролик в образе гламурной блондинки. На видео звезда запечатлена в гримерке. Судя по всему, стилисты ей уже сделали красивые локоны, макияж в розовых оттенках и приступили к «увеличению» губ. На кадрах видно, как на них наклеивают некие подушечки, благодаря которым губы кажутся более пухлыми и объемными.
«И снова иу! Вы хотели посмотреть, как делают губы?! Пожалуйста!» — написала знаменитость в подписи к посту.
Подписчики не смогли без иронии смотреть на блондинку-Бледанс. У большинства из них она вызвала ассоциации с Барби. Некоторые из мужчин, в свою очередь, признались, что ни за что бы не посмотрели на такую «рублевскую куклу». Они рады, что естественному образу Бледанс не свойственны огромные розовые губы и в целом вызывающий макияж.
«В своем типичном образе вы мне нравитесь гораздо больше!»
«Прям настоящая Барби!»
«Божечки, смотрю на эти вареники и такое себе огромное спасибо говорю за то, что никогда ничего с собой не сделала!»
«Вы прекрасны с любыми губами!»
Не люблю таких рублевских кукл!» — делились мнением комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс разделась для постельной сцены.
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