«И вдруг, все тихо-тихо»: каким было начало ВОВ по воспоминаниям ветеранов

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79 лет назад фашистская Германия вероломно напала на СССР.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Тот скорбный день — 22 июня — навсегда отпечатался в памяти наших ветеранов. Каким было начало войны?

Воспоминания свидетелей тех страшных событий выслушала Надежда Алешкина.

В лучах утреннего солнца самолеты Luftwaffe шли на Восток. Это был самый длинный день в году– воскресенье 22 июня. Накануне в советских школах прошли выпускные, вчерашние 10-классники встречали рассвет. В 3.15 на нашу землю упали первые фашистские бомбы. В 3.45 солнце взошло над Москвой. А в четыре — началась Великая Отечественная война.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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