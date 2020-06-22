«И вдруг, все тихо-тихо»: каким было начало ВОВ по воспоминаниям ветеранов
79 лет назад фашистская Германия вероломно напала на СССР.
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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru
Тот скорбный день — 22 июня — навсегда отпечатался в памяти наших ветеранов. Каким было начало войны?
Воспоминания свидетелей тех страшных событий выслушала Надежда Алешкина.
В лучах утреннего солнца самолеты Luftwaffe шли на Восток. Это был самый длинный день в году– воскресенье 22 июня. Накануне в советских школах прошли выпускные, вчерашние 10-классники встречали рассвет. В 3.15 на нашу землю упали первые фашистские бомбы. В 3.45 солнце взошло над Москвой. А в четыре — началась Великая Отечественная война.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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