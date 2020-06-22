«Мальчишка»: Обнаженная Екатерина Зуева устроила фотосессию с розами
Российская модель порадовала подписчиков стильным креативным снимком.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
Фото, видео: Instagram @zuueva, @golynkina
Российская модель Екатерина Зуева в своем аккаунте в Instagram выложила откровенный снимок, который не оставил равнодушными подписчиков из разных уголков земного шара. На фото 28-летняя знаменитость позирует топлес. Грудь и предплечья девушки украшены бутонами роз, а томный взгляд устремлен прямо в объектив камеры.
«Красивый мальчик получился на фото», — написала в посте Екатерина Зуева.
Поклонники модели, находясь, по всей видимости, в приподнятом настроении от увиденного, принялись выплескивать эмоции в комментариях на разных языках.
«Красивый мальчишка»
«Русская тема»
«Такая красота!»
«Грациозная, великолепная, очень красивая!»
«Очень круто!» — восторгаются фанаты Екатерины Зуевой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Екатерина Зуева в ультракоротком платье удачно прикрылась на отдыхе.
Читайте также
49%
-0.05 78.00
-0.29
Нашли ошибку?