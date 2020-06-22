«Мальчишка»: Обнаженная Екатерина Зуева устроила фотосессию с розами

Российская модель Екатерина Зуева в своем аккаунте в Instagram выложила откровенный снимок, который не оставил равнодушными подписчиков из разных уголков земного шара. На фото 28-летняя знаменитость позирует топлес. Грудь и предплечья девушки украшены бутонами роз, а томный взгляд устремлен прямо в объектив камеры.

«Красивый мальчик получился на фото», — написала в посте Екатерина Зуева.

Instagram @zuueva

Поклонники модели, находясь, по всей видимости, в приподнятом настроении от увиденного, принялись выплескивать эмоции в комментариях на разных языках.

«Красивый мальчишка»

«Русская тема»

«Такая красота!»

«Грациозная, великолепная, очень красивая!»

«Очень круто!» — восторгаются фанаты Екатерины Зуевой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Екатерина Зуева в ультракоротком платье удачно прикрылась на отдыхе.