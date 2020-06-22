«Красивая и смелая»: экс-возлюбленная «рыжего» из Иванушек снялась обнаженной
Откровенное фото Марии Лопатовой одновременно удивило и восхитило подписчиков.
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Фото, видео: Instagram @mashalopatova
Бывшая возлюбленная «рыжего» солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова решилась на смелый поступок. 46-летняя Мария Лопатова запостила в своем аккаунте в Instagram весьма откровенный снимок. На фото полностью голая женщина позирует лежа на кушетке, прикрыв прелести руками. Ее лицо украшают солнцезащитные очки.
«Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, „переменные“ — мой конек! Кстати, тело и органы я тоже „завещала“ науке», — иронизирует Мария Лопатова.
Пользователи, подписанные на страницу бывшей жены Андрея Григорьева-Апполонова, не перестают удивляться открытости женщины. Публикация одновременно удивила и восхитила многих юзеров.
«Такая красивая женщина!»
«Прикольно и смело!»
«Естественно и натурально!»
«Дух свободы в гармонии с природой!»
«Потрясающе, во всех смыслах этого слова», — пишут юзеры.
Мария Лопатова и Андрей Григорьев-Апполонов прожили вместе почти три года. Их отношения начали портиться после пережитой трагедии — женщина потеряла ребенка. Спустя непродолжительное время она съехала от знаменитости и начала новую жизнь. Мария Лопатова закрутила роман с баскетболистом Андреем Кириленко и вскоре стала его женой. Пара воспитывает троих детей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруга рыжего из «Иванушек» выставила на продажу элитную недвижимость.
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