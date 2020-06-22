«Красивая и смелая»: экс-возлюбленная «рыжего» из Иванушек снялась обнаженной

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Василий Заика
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Откровенное фото Марии Лопатовой одновременно удивило и восхитило подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @mashalopatova

Бывшая возлюбленная «рыжего» солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова решилась на смелый поступок. 46-летняя Мария Лопатова запостила в своем аккаунте в Instagram весьма откровенный снимок. На фото полностью голая женщина позирует лежа на кушетке, прикрыв прелести руками. Ее лицо украшают солнцезащитные очки.

«Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, „переменные“ — мой конек! Кстати, тело и органы я тоже „завещала“ науке», — иронизирует Мария Лопатова.

Instagram @mashalopatova

Пользователи, подписанные на страницу бывшей жены Андрея Григорьева-Апполонова, не перестают удивляться открытости женщины. Публикация одновременно удивила и восхитила многих юзеров.

«Такая красивая женщина!»

«Прикольно и смело!»

«Естественно и натурально!»

«Дух свободы в гармонии с природой!»

«Потрясающе, во всех смыслах этого слова», — пишут юзеры.

Мария Лопатова и Андрей Григорьев-Апполонов прожили вместе почти три года. Их отношения начали портиться после пережитой трагедии — женщина потеряла ребенка. Спустя непродолжительное время она съехала от знаменитости и начала новую жизнь. Мария Лопатова закрутила роман с баскетболистом Андреем Кириленко и вскоре стала его женой. Пара воспитывает троих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруга рыжего из «Иванушек» выставила на продажу элитную недвижимость.

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