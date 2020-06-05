Экс-супруга рыжего из «Иванушек» выставила на продажу элитную недвижимость

Бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова выставила на продажу элитную недвижимость в центре Москвы.

В комментарии изданию Starhit звезда пояснила, что намерена выручить за квартиру площадью 86 квадратных метров ни много ни мало — 26 миллионов рублей. Столь высокая цена, по мнению звезды, обусловлена комфортным расположением, красивым ремонтом и прекрасной планировкой.

«Квартира распашная — окна смотрят в разные стороны, отличный вид. Возможно завершение присоединения технического этажа к квартире. Чистый подъезд, приличные соседи, парковка во дворе. Квартира для любителей спокойного респектабельного центра, до метро — десять минут пешком», — написала Мария в объявлении, при этом отметив, что небольшой торг все-таки уместен.

На прямой вопрос, почему решила расстаться с прекрасным жильем, а не сдавать его в аренду, Зубкова ответила не задумываясь: планирует в ближайшее время купить дом за городом. Известно, что сегодня экс-супруга певца проживает в съемном жилище в Петербурге вместе с новым возлюбленным и детьми.

«Для троих детей и собаки — самое то. В Питере мы живем временно, пока муж здесь работает. Жилье собираемся приобретать в столице», — подытожила Мария.

Андрей Григорьев-Апполонов и Мария Зубкова узаконили отношения в далеком 2008 году. В счастливом браке у четы родились двое сыновей — Артем и Иван. Несмотря на теплые отношения и кажущуюся гармонию, чуть более года назад пара заявила о намерении развестись.

В настоящее время экс-возлюбленная артиста проживает с новым избранником — баскетболистом Андреем Зубковым. Всего несколько месяцев назад 35-летняя Мария подарила спортсмену сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Григорьев-Апполонов намерен судиться с матерью «своего» лже-сына.