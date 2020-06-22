Ветеран передал Путину письмо перед возложением венка к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне. Перед этим глава государства лично поприветствовал каждого ветерана, принявшего участие в церемонии, и с некоторыми даже поздоровался за руку. Один из них до начала памятного мероприятия передал российскому лидеру письмо.

После этого Владимир Путин, преклонив колено, возложил цвету к скульптурной композиции в Александровском парке. Вслед за президентом гвоздики к Вечному огню возложили ветераны и суворовцы.

В память о положивших жизнь за Родину в ходе кровопролитных сражений в Великой Отечественной войне прошла минута молчания.

Как ранее писал 5-tv.ru, Владимир Путин уже ранее прибыл в парк «Патриот» в подмосковной Кубинке и в сопровождении патриарха Московского и всея Руси Кирилла и министра обороны РФ Сергея Шойгу осмотрел патриарший собор Воскресения Христова — главный храм Вооруженных сил РФ.