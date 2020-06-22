Секреты хиромантов: Как по руке определить количество браков и болезни?

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Карина Бернтгольц
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Олег Персидский рассказал, на какие линии стоит обратить внимание, чтобы предсказать судьбу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nick White; 5-tv.ru

По руке можно многое узнать о человеке. Определенные линии указывают на любовные отношения, интеллектуальные способности, здоровья и черты характера. Как буквально прочитать человека по его ладони, в интервью 5-tv.ru рассказал хиромант Олег Персидский.

По его словам, чтобы оценить здоровье человека, нужно взглянуть на линию жизни.

«Линия жизни начинается с ребра руки, проходит через холм Венеры и идет в сторону запястья. Если эта линия не имеет пересечений, разрывов, капелек, островков, то это очень хороший знак. Линия должна быть ровной, прямой. Идеально — жирная, глубокая, полноценная линия, которая имеет начало и конец. <…> Считается, чем дальше она уходит, это знак хорошей жизни человека», — пояснил Персидский.

Будущие болезни человека или их отсутствие раскрывает линия здоровья, которая идет от запястья в сторону безымянного пальца или мизинца. Чем ярче она выражена, тем меньше проблем человека будет ждать в будущем. Кроме того, хорошим знаком считается, если этой линии нет вовсе.

«Если эта линия пожелтела или у человека в этом месте есть желтые пятна на ладонях, это тоже не очень хороший знак, который может символизировать плохое здоровье», — добавил Персидский.

Помимо линии жизни и линии здоровья, на состояние человека указывает линия, огибающая запястье руки.

«Чем больше полноценных, полных линий, тем больше потенциал у человека для жизни и здоровья», — поделился хиромант.

Он добавил, что часто людей интересует, где находится отрезок брака и как вычислить количество партнеров за жизнь. Персидский рассказал, что для этого необходимо посмотреть на ребро левой и правой руки.

«Когда линий нет, это может обозначать, что человеку очень сложно найти себе партнера. Если там есть линии, каждая линия может означать приход новых отношений к человеку. Чем глубже, чем жирнее линия, тем больше она показывает потенциал на брак. <…> Количество линий может означать как количество браков, так и количество детей», — резюмировал хиромант.

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