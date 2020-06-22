Линия богатства: как по руке распознать будущих миллионеров?

Некоторые аспекты будущего человека можно узнать, глядя на его ладонь. Как по линиям руки определить, что ждет их обладателя в будущем, в интервью 5-tv.ru рассказал хиромант Олег Персидский.

Одним из важнейших аспектов судьбы является материальная обеспеченность и благосостояние человека. Чтобы узнать о них, стоит присмотреться: образуют ли линии на ладони небольшие треугольники.

Персидский отметил, что уже в древности знаками богатства и финансового процветания считались треугольники. Заметить их на руке можно именно у состоятельных людей. Чаще всего они видны на линии сердца, которая проходит от одного до другого ребра ладони.

«Если мы увидим на линии сердца треугольники, то это признак богатства или миллионера. Но нельзя забывать о том, что помимо того, что иметь богатство, им нужно правильно распоряжаться. Признаки миллионера — это еще не означает, что человек сможет сохранить богатство. <…> Но если такие знаки есть, человеку сулит либо крупный выигрыш, либо хорошая работа с хорошим заработком, либо наследство», — уточнил хиромант.

Не менее важна линия судьбы, по которой также можно определить, что ждет человека в будущем.

«Линия судьбы начинается от запястья и идет в сторону среднего пальца или в сторону безымянного пальца. Она может иметь веточки наверх — это хороший знак, и может иметь ветки вниз — это неблагоприятный знак. Идеальная линия судьбы — ровная, четкая, жирная, прямая, но так встречается не всегда. Есть случаи, когда у людей нет этой линии. Это означает, что человеку надо много работать над собой, много стараться, чтобы судьба улучшалась. Если эта линия доходит до пальца, это означает, что человек может быть трудоголиком», — рассказал хиромант.

На руке можно увидеть и другие линии, например, отвечающие за здоровье, интеллектуальные способности, личную жизнь. О том, как их «прочитать», ранее сообщал 5-tv.ru.