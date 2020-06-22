Голикова объяснила низкую смертность от COVID-19 в России

Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала данные о низкой смертности при COVID-19 в РФ. Как рассказала политик в эфире «Первого канала», Россия своевременно отреагировала на возможную угрозу и закрыла границу с КНР. Кроме того были предприняты шаги по наращиванию тестирования на выявление заболевания, что привело к таким низким показателям по летальности при коронавирусе.

«Россия очень рано приняла запретительные меры и закрыла границу с Китаем. Мы считали, что основная угроза пойдет оттуда, и, как вы знаете, у нас долгое время не было завоза, вплоть до 29 февраля ни одного российского гражданина не имело диагноз новой коронавирусной инфекции», — подчеркнула Голикова.

Вице-премьер также отметила, что рост тестирования, «упрощение процедуры регистрации тестовых систем <…>, разрешение без регистрации использовать эти тест-системы, в случае если они носят одноразовый характер» — обстоятельно разбирались в рамках вопроса подготовки медицинской области для эффективной борьбы с COVID-19.

С начала пандемии общее число пациентов с коронавирусом в РФ превысило 592 тысячи человек. Из них более 32% не имели клинических признаков заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Татьяны Голиковой, носить маски для защиты от коронавируса россиянам придется и осенью.