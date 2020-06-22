Голикова объяснила низкую смертность от COVID-19 в России

|
Марина Неруцких
16

По словам вице-премьера, все объясняется оперативностью властей РФ.

Голикова объяснила низкую смертность от COVID-19 в России

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала данные о низкой смертности при COVID-19 в РФ. Как рассказала политик в эфире «Первого канала», Россия своевременно отреагировала на возможную угрозу и закрыла границу с КНР. Кроме того были предприняты шаги по наращиванию тестирования на выявление заболевания, что привело к таким низким показателям по летальности при коронавирусе.

«Россия очень рано приняла запретительные меры и закрыла границу с Китаем. Мы считали, что основная угроза пойдет оттуда, и, как вы знаете, у нас долгое время не было завоза, вплоть до 29 февраля ни одного российского гражданина не имело диагноз новой коронавирусной инфекции», — подчеркнула Голикова.

Вице-премьер также отметила, что рост тестирования, «упрощение процедуры регистрации тестовых систем <…>, разрешение без регистрации использовать эти тест-системы, в случае если они носят одноразовый характер» — обстоятельно разбирались в рамках вопроса подготовки медицинской области для эффективной борьбы с COVID-19.

С начала пандемии общее число пациентов с коронавирусом в РФ превысило 592 тысячи человек. Из них более 32% не имели клинических признаков заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Татьяны Голиковой, носить маски для защиты от коронавируса россиянам придется и осенью.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
69.48
-0.09 77.83
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:26
«Развод будет сложный»: таролог поведала, почему разошлись Асмус и Харламов
20:15
Экшен на КАД: КАМАЗ протаранил пробку в Петербурге
20:05
Голикова объяснила низкую смертность от COVID-19 в России
19:54
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой
19:34
«Писала стихи, пела серенады»: как молодая любовница соблазнила Михаила Ефремова
19:23
«Не ради хайпа»: Кузя из «Универа» прокомментировал новость о разводе Харламова и Асмус

Сейчас читают

Линия богатства: как по руке распознать будущих миллионеров?
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
«Как греческая богиня!» — Васильев остался в восторге от платья Малышевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок