Голикова: носить маски россиянам придется и осенью

Носить маски и пользоваться антисептиками россиянам придется и осенью. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире Первого канала. Она отметила, что, возможно, вирус уже и не так активен, но он «никуда не уходит», а осенью в России традиционно начинается сезон простудных заболеваний, в том числе гриппа и пневмонии.

«Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности — носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», — цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер также подчеркнула, что статистику вновь выявленных случаев COVID-19 нельзя назвать пугающей, поскольку количество тяжелобольных пациентов снижается, а число выздоравливающих растет.

«Мы по-прежнему должны оберегаться, щадить наших врачей с точки зрения тяжелых больных пациентов. Но, тем не менее, нас цифры, которые мы сегодня фиксируем по стране, не пугают, потому что мы видим, что это выявление, снижение тяжелых [пациентов] и, наконец, выздоровление в большом количестве», — сказала Татьяна Голикова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки в России зафиксировано минимальное число умерших с диагнозом коронавирус с 25 мая — 95. В стране выявлено 7600 новых случаев заражения COVID-19, 4 705 человек выздоровели.