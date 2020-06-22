Водитель отечественного автомобиля Lada протаранил остановку в городе на Неве. ДТП произошло на Большом Сампсониевском проспекте.

Как сообщает 78.ru, в результате аварии никто не получил травм. Что стало причиной наезда на остановку общественного транспорта, выясняется. На месте инцидента работают правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек.