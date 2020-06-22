Автомобиль протаранил остановку в Петербурге — видео

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Нюра Незванова
Эксклюзив 23

Авария произошла на Большом Сампсониевском проспекте.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Водитель отечественного автомобиля Lada протаранил остановку в городе на Неве. ДТП произошло на Большом Сампсониевском проспекте.

Как сообщает 78.ru, в результате аварии никто не получил травм. Что стало причиной наезда на остановку общественного транспорта, выясняется. На месте инцидента работают правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек.

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