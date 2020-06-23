🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 июня, когда Луна находится в созвездии Рака, не стоит браться за решение серьезных вопросов, так как велика вероятность конфликтных ситуаций. Также не самое подходящее время для финансовых операций.

♈ Овен

Овен, в нашей жизни есть моменты, когда все идет гладко, и возможности, о которых мы только мечтали, сами стучаться в нашу дверь. Это один из тех моментов! Осознайте магию, которая окружает вас. Вас ждут великолепные дары.

Космический совет: пришло ваше время!

♉ Телец

Телец, вы чувствуете себя незащищенным из-за своего прошлого. Не закапывайтесь в работу, постарайтесь взглянуть страху прямо в глаза. У вас все получится, ведь вы цельная личность, которая не ищет оправданий.

Космический совет: живите здесь и сейчас.

♊ Близнецы

Близнецы, да, мы живем в непростое время, но постарайтесь не подвергаться паники. Мойте руки, дезинфицируйте поверхности, поддерживайте социальную дистанцию, но не позволяйте страху одолеть вас. Эта эмоция способна снизить ваш иммунитет, делая вас восприимчивым ко всем видам болезней при условии, что вы поддадитесь ему.

Космический совет: не поддавайтесь панике.

♋ Рак

Рак, не стоит принимать необдуманных решений. Постарайтесь выйти из этого непростого периода с высоко поднятой головой. Ваша душа сейчас требует успокоения — послушайте приятную музыку, насладитесь природой, примерьте роль наблюдателя.

Космический совет: успокойте свою душу.