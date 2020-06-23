🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 июня, некоторым знакам зодиака не стоит совершать необдуманные поступки, а кому-то лучше провести время в одиночестве.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 июня, когда Луна находится в созвездии Рака, не стоит браться за решение серьезных вопросов, так как велика вероятность конфликтных ситуаций. Также не самое подходящее время для финансовых операций.
♈ Овен
Овен, в нашей жизни есть моменты, когда все идет гладко, и возможности, о которых мы только мечтали, сами стучаться в нашу дверь. Это один из тех моментов! Осознайте магию, которая окружает вас. Вас ждут великолепные дары.
Космический совет: пришло ваше время!
♉ Телец
Телец, вы чувствуете себя незащищенным из-за своего прошлого. Не закапывайтесь в работу, постарайтесь взглянуть страху прямо в глаза. У вас все получится, ведь вы цельная личность, которая не ищет оправданий.
Космический совет: живите здесь и сейчас.
♊ Близнецы
Близнецы, да, мы живем в непростое время, но постарайтесь не подвергаться паники. Мойте руки, дезинфицируйте поверхности, поддерживайте социальную дистанцию, но не позволяйте страху одолеть вас. Эта эмоция способна снизить ваш иммунитет, делая вас восприимчивым ко всем видам болезней при условии, что вы поддадитесь ему.
Космический совет: не поддавайтесь панике.
♋ Рак
Рак, не стоит принимать необдуманных решений. Постарайтесь выйти из этого непростого периода с высоко поднятой головой. Ваша душа сейчас требует успокоения — послушайте приятную музыку, насладитесь природой, примерьте роль наблюдателя.
Космический совет: успокойте свою душу.
♌ Лев
Это нормально чувствовать беспокойство, у всех случаются приступы паники. То, что вы ощущаете сейчас, испытывают и другие люди. Но вместо того, чтобы оказаться с головой в водовороте эмоций, у вас есть возможность оказаться выше. Постарайтесь упорядочить хаос, который твориться в вашей душе.
Космический совет: наведите порядок в своей душе.
♍ Дева
Девы, иногда удача сама стучится в нашу дверь, а порой для достижения мечты, необходимо предпринять определенные усилия. Хватит быть новичком, когда Вселенная хочет, чтобы вы вступили в высшую лигу. Наберитесь смелости, чтобы войти на незнакомую территорию, даже если вначале вам будет неудобно.
Космический совет: это ваш шанс вступить в высшую лигу.
♎ Весы
Весы, вы прошли много испытаний, и не всегда выходили из неприятных ситуаций победителем. Такова жизнь. Вам необходимо научиться извлекать уроки из опыта прошлого. И только тогда вы сможете справиться с любой проблемой в два счета.
Космический совет: оставьте прошлое в прошлом.
♏ Скорпион
Скорпион, для того, чтобы двигаться дальше, необходимо преодолеть некоторые препятствия. Порой для того, чтобы продолжить движение, приходится несколько раз стучать в закрытую дверь. Это неприятно, иногда утомительно и скучно, но без этого невозможно продолжить путешествие.
Космический совет: наберитесь терпения.
♐ Стрелец
Стрелец, в том, чтобы находится в гармонии с природой, есть определенный кайф. Ведь все мы являемся частью этого чуда. Это состояние гармонии поможет вам выйти на совершенно другой уровень.
Космический совет: найдите гармонию.
♑ Козерог
Козерог, вы чересчур торопите события, устраивайте непонятные кроссы, загоняете себя до изнеможения. Хватит! Остановитесь! Посмотрите вокруг себя. Вам не кажется, что в этой гонке вы лишаете себя и своих близких чего-то очень важного.
Космический совет: от себя не убежишь.
♒ Водолей
Водолей, иногда кажется, что все разваливается у вас на глазах. Но, поверьте, это не всегда истина. Вы не жертва обстоятельств, вы куете их сами. Вы сами создатели своей судьбы. Постарайтесь оценить происходящее трезвым взглядом.
Космический совет: вы — создатели своей судьбы.
♊ Рыбы
Иногда мы соглашаемся на меньшее, потому что убеждаем себя, что не достойны лучшего. Те, кто столкнулся со своими страхами, обнаружат, что двери, которые когда-то были закрыты, теперь открываются для них без проблем. Путь по карьерной лестнице может оказаться новым и захватывающим путешествием.
Космический совет: много хороших новостей впереди.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня.
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