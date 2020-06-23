Инкассаторская машина протаранила авто каршеринга в Петербурге — видео
Авария произошла на проспекте Испытателей.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
ДТП с участием инкассаторской машины и автомобиля каршеринга произошло на проспекте Испытателей в Петербурге в ночь на 23 июня. В сети появились кадры с камеры наружного наблюдения.
На ролике видно, что на перекресток, предположительно, на запрещающий сигнал светофора выезжает легковой автомобиль. В этот момент перпендикулярно ей на другую полосу перестраивается инкассаторская машина, и из-за этого, вероятно, не успевает среагировать на иномарку, преградившую ей дорогу. В итоге авто инкассации таранит «каршеринг» и опрокидывается.
По информации 78.ru, травмы получил пассажир арендуемого автомобиля. Его госпитализировали с переломом и многочисленными ушибами. По словам очевидцев, молодые люди в каршеринговом авто были в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупную сумму обнаружили в авто, попавшем в массовое ДТП в Петербурге.
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