Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи стоимостью 30 тысяч рублей

Александр Кокорин решил блеснуть в Instagram модным в последние месяцы аксессуаром. Назвать просто средством защиты маску из крокодиловой кожи, в которой футболист позировал для фото, довольно сложно.

На снимках игрок стоит в белой футболке и черной маске из крокодиловой кожи. Издание Metaratings выяснило, что цена такого экземпляра средства индивидуальной защиты варьируется в районе 30 тысяч рублей. Каждая такая маска делается на заказ под конкретного покупателя. Модель Кокорина оснащена сменным фильтром. Кроме того, футболист попросил сделать гравировку «К.9».

Instagram @kokorin9

Поклонники выразили сомнение, что в таком средстве защиты вообще можно дышать. Но игрок заверил их, что в маске есть небольшие отверстия.

Александр Кокорин давно известен своей тягой к роскошной жизни. Его гулянку с коллегой и другом Павлом Мамаевым в Монте-Карло с шампанским по 250 тысяч евро за бутылку страна запомнила надолго. Более фееричным событием стала лишь вечеринка футболистов 8 октября 2018 года, которая закончилась двумя драками и уголовным делом в отношении игроков. Любопытно, что дата резонансной тусовки футболистов, стала роковой не только для них. Ранее 5-tv.ru писал о том, как в истории Кокорина с Мамаевым сыграли мистическую роль восьмерка и влияние Сатурна.