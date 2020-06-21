Мистическая сила восьмерки и влияние Сатурна: Почему ДТП с Ефремовым и драка Кокорина с Мамаевым произошли 8 числа?

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 804

Нумеролог и психолог Артем Блок объяснил любопытную закономерность в двух громких событиях с российскими знаменитостями.

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Фото, видео: www.globallookpress.com/ Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве Драка Кокорина и Мамаева

Некоторые события можно объяснить не только стечением обстоятельств, но и влиянием энергетики. Так, например, нумерологи усмотрели общее в драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и смертельным ДТП с актером Михаилом Ефремовым в центре Москвы.

Помимо того, что в обоих случаях пьяный беспредел для знаменитостей обернулся судом, оба этих значительных события произошли восьмого числа. Спортсмены вступили в потасовку, из-за которой позже загремели за решетку, 8 октября 2018 года. А через пару лет, 8 июня 2020-го звезда отечественного кинематографа на высокой скорости врезался в автомобиль Lada.

Нумеролог, психолог и основатель школы нумерологии Артем Блок убежден, что такая закономерность объясняется влияние Сатурна, сеющего раздор и разрушения.

Артем Блок
Нумеролог, психолог, основатель онлайн-школы нумерологии

Восьмерка — олицетворение Сатурна. Сатурн работает через разрушение. Через отнимание, через убиение, через разрушение различных иллюзий, когда человек должен понять, осознать, какой образ жизни он ведет, и сделать для себя коррекцию.

 

Он отметил, что в день драки Кокорина и Мамаева Сатурн во взаимодействии с солнцем подталкивал людей на активные поступки. В них просыпается желание доказать другим свое лидерство.

Артем Блок
Нумеролог, психолог, основатель онлайн-школы нумерологии

Энергия дня в драке Кокорина и Мамаева — это проявление Солнца, и когда мы видим проявление Сатурна в дне, это говорит о том, что энергия дня будет вестись, скорее всего, в негативном сценарии, то есть будет желание быть лидером, желание подавлять волю другого человека в угоду своей воле через физически активное действие, через разрушительные методы, когда я физически выделяю себя из толпы и начинаю приводить мысли других людей в соответствии с тем, что я думаю.

Негативной энергетикой также ознаменовано 8 июня — день, когда Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль и буквально подписал себе приговор.

Артем Блок
Нумеролог, психолог, основатель онлайн-школы нумерологии

Взаимодействие восьмерки с девяткой — это энергия дня, энергия Марса — также находится в негативном ключе. Здесь проявляются негативные, теневые аспекты личности, которые должны найти этот выход. И, как правило, это происходит при помощи воздействия наркотических веществ, алкоголя, других каких-то психотропных веществ, чтобы человек выплеснул это.

Подводя итоги сравнения, он подчеркнул, что для Ефремова так же, как для Кокорина с Мамаевым сложились «агрессивные условия», которые не позволили им действовать по позитивному сценарию.

Михаил Ефремов 8 июня в нетрезвом виде сел за руль и выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Его джип протаранил легковой автомобиль Lada, водитель которого впоследствии скончался. Теперь заслуженному артисту грозит лишение свободы сроком до 12 лет. По прошествии четырех дней актер записал обращение к родственникам погибшего Сергея Захарова, в котором попросил прощения и предложил материальную помощь. Он подчеркнул, что хочет не откупиться, а искупить вину, которую признает. Родные погибшего отказались и от извинений, и от денег. Позже, как писал 5-tv.ru, они неоднократно заявляли, что не возьмут денег от Ефремова до решения суда.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в самом центре Москвы в октябре 2018 года. Как рассказала ведущая Ольга Ушакова, спортсмены не только избили ее личного водителя Виталия Соловчука, но и разбили стекло, а также повредили заднюю дверь ее люксового Mercedes. Помимо футболистов, в потасовке участвовали брат Александра Кирилл Кокорин и друг футболистов Александр Протасовицкий. 

Кирилл и Александр Кокорины были приговорены судом к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Братья Кокорины и Мамаев были отпущены из белгородской колонии 17 сентября по УДО. Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позднее. 

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