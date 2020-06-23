Уничтожали целыми деревнями: рассекречены документы о жутких зверствах нацистов в Крыму

В России в рамках проекта «Без срока давности» не прекращается кропотливая работа в архивах. Поисковики ищут и находят все новые документальные доказательства преступлений нацистов во время войны.

В День памяти и скорби ФСБ России рассекретила еще десятки неизвестных страниц о зверствах фашистов в Крыму. Людей уничтожали целыми деревнями, тысячами угоняли в концлагеря. Расстреливали, травили газом, сжигали заживо.

Рассекреченные сведения уже помогли отыскать место массового расстрела мирных жителей у деревни Багерово и погребение убитых после страшных пыток красноармейцев в Феодосии.

Из Крыма — репортаж Мери Бадунц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около 10 тысяч салютных залпов озарят небо над Москвой в честь 75-летия Победы.