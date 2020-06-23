Уничтожали целыми деревнями: рассекречены документы о жутких зверствах нацистов в Крыму
За годы оккупации Крыма фашисты уничтожили более 130 тысяч человек, угнали в рабство сотни тысяч.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В России в рамках проекта «Без срока давности» не прекращается кропотливая работа в архивах. Поисковики ищут и находят все новые документальные доказательства преступлений нацистов во время войны.
В День памяти и скорби ФСБ России рассекретила еще десятки неизвестных страниц о зверствах фашистов в Крыму. Людей уничтожали целыми деревнями, тысячами угоняли в концлагеря. Расстреливали, травили газом, сжигали заживо.
Рассекреченные сведения уже помогли отыскать место массового расстрела мирных жителей у деревни Багерово и погребение убитых после страшных пыток красноармейцев в Феодосии.
Из Крыма — репортаж Мери Бадунц.
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