Около 10 тысяч салютных залпов озарят небо над Москвой в честь 75-летия Победы
Праздничный фейерверк начнется в 22.00 по московскому времени 24 июня.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
Около десяти тысяч салютных залпов выпустят в небо над столицей 24 июня. Фейерверк, приуроченный к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, начнется в 22.00 по московскому времени.
«В московское небо будет выпущено около десяти тысяч салютных выстрелов под 30 залпов из артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны», — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
В интервью ТАСС командир салютного дивизиона округа, полковник Вячеслав Парадников рассказал о подготовке к праздничному мероприятию. По его словам, сейчас на вооружении дивизиона уже стоят 72 салютные установки и 18 артиллерийских орудий времен Великой Отечественной войны. Полковник уточнил, что установки для одного фейерверка заряжаются в течение трех-четырех дней.
Также Парадников добавил, что на салютных машинах будут размещены фотографии воевавших отцов и дедов военнослужащих. Например, на командирской машине можно будет увидеть два портрета — отца Ивана Парадникова и маршала Владимира Михалкина, имя которого носит полк.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в главном храме Вооруженных сил России в Московской области провели службу в память о погибших.
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