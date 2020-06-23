В США назвали незаконным намерение Белого дома выйти из Договора по открытому небу

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Сенаторы-демократы написали письмо госсекретарю и министру обороны США, где назвали это решение не продуманным.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex Edelman; 5-tv.ru

Американские сенаторы-демократы обвинили Белый дом в незаконном выходе США из Договора по открытому небу.

В письме, адресованном госсекретарю и министру обороны, говорится, что решение может быть политически мотивированным и не продуманным.

Кроме того, в администрации Дональда Трампа нарушили процедуру — уведомление в Конгресс о выходе из международных соглашений надо подавать не менее, чем за 120 дней. А документы поступили только в конце мая.

При этом Договор об открытом небе — один из основополагающих в глобальной системе безопасности, он предполагает свободный сбор информации о перемещении вооружений. Поводом, по традиции, стали беспочвенные обвинения в нарушении соглашения со стороны России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после заявления США о выходе из ДОН американский бомбардировщик заметили над Охотским морем.

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