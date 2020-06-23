Вечные любовницы. Пять имен женщин, которые крутят романы с женатыми
Большинству этих девушек не светит заветное кольцо на безымянном пальце.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkushа, CHROMORANGE / Bilderbox, a.isenegger, Voller Ernst / Siegfried Steinac, West Coast Surfer, Jiri Hubatka
Почти каждая женщина грезит мечтами о самом главном дне жизни, когда под венец ее поведет прекрасный возлюбленный. Но далеко не все дамы удостаиваются этой чести, а некоторые потому, что выбирают мужчин, которые уже связаны узами брака. Журнал «Лиза» рассказал, девушкам с какими именами не светит услышать марш Мендельсона и остается довольствоваться ролями любовниц.
Анна
Сильная по характеру, женщина с этим именем привыкла добиваться поставленных целей. Если ей понравился мужчина, она не отступиться от счастья, даже если на заветном пальце у него есть кольцо.
Яна
Девушки с именем Яна отличаются эгоизмом. Они редко понимают, что роман с женатым человеком ставит под угрозу чужое счастье и грозит вернуться бумерангом к ним самим. Но даже если они признают, что такие отношения в корне неправильны, на пути к любви их это не остановит.
Анастасия
Анастасия — уточненная и романтичная натура. Ей свойственна некоторая инфантильность, которая не позволяет обладательнице имени четко ставить границы. Заводя роман с женатым, она, как правило, просто не понимает, как далеко может зайти в таких отношениях.
Алла
Женщины с этим именем — роковые. Для них роман с семейным человеком — не более чем промежуточный этап. Как правило, они добиваются штампа в паспорте упорно и нередко просто ради победы. Иногда им это удается.
Юлия
Эти барышни романтичны и возвышенны. Они нередко выбирают не тех мужчин, но за любовь держатся до последнего. Юлии сделают все, чтобы не допустить разрыва, даже если знают, что от счастья их отделяет семья любимого человека.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 имен женщин, способных пустить свою жизнь под откос.
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