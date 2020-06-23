Во всех регионах страны в преддверии Парада в честь 75-летия Победы звучат слова благодарности ветеранам.

В Санкт-Петербурге к фронтовику Игорю Моршану, которому исполнилось 93 года, пришли в гости военнослужащие Западного округа. Они поздравили ветерана с днем рождения и исполнили для него песни о войне.

А в Самаре для кавалера двух медалей за отвагу, Виктора Метрикина, прямо во дворе провели настоящий военный парад.

В Москве проходят последние приготовления к Параду Победы на Красной площади. В нем будет много отсылок к 45-му году. Каких именно, военные пока не говорят. Кроме того, на Параде будут впервые показаны новейшие образцы техники. В составе механизированных колонн пройдут боевая машина пехоты «Курганец — 25» и система залпового огня «Торнадо — С». Вплоть до репетиции Парада ее облик оставался засекречен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что генеральная репетиция Парада Победы прошла на авиабазе Хмеймим в Сирии.