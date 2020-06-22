Генеральная репетиция Парада Победы прошла на авиабазе Хмеймим в Сирии

В регионах проходят генеральные репетиции Парадов Победы. Для участников это — последняя возможность проверить слаженность во время движения.

В Воронеже пешие колонны и боевая техника прошли по центральной площади. Впервые в праздничном строю пройдут 103 женщины-военнослужащие, это представительницы Гвардейской армии Западного военного округа. Готовятся к торжествам и за тысячи километров от России. На военной базе Хмеймим в Сирии тоже пройдет Парад Победы.

В Сирии, где идет настоящая война, Парад Победы имеет особенное значение. В нем принимают участие внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной. Вместе с ними на плац выходят солдаты сирийской армии. Все они стараются как можно скорее вернуть мир в Сирию. Также пройдет и воздушная часть — 24 июня в небо поднимутся пилоты боевых самолетов и вертолетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в российских городах проходит акция «Свеча памяти».