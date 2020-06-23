«Воспринимайте как мужчину»: Брежнева ответила хейтерам на критику наряда

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Карина Бернтгольц
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Поклонники обратили внимание на то, что на репетиции с Дмитрием Монатиком певица выглядела неженственно и указали ей на это.

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Фото, видео: Instagram @ververa

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева вступила в полемику с хейтерами после того, как они раскритиковали ее внешний вид. На своей странице в Instagram звезда опубликовала видео репетиции с Дмитрием Монатиком танца для клипа на песню «Вечериночка». На кадрах артистка предстала в спортивных штанах, кроссовках, футболке и куртке, перевязанной вокруг пояса.

Такой образ фолловерам показался абсолютно неженственным и они поспешили об этом напомнить светской львице.

«Monatik супер! Брежневу как женщину не воспринимаю», — написала одна из подписчиц певицы.

Звезда решила прокомментировать такую необоснованную критику.

«Ну, воспринимайте меня как мужчину», — написала она.

Шуточный ответ Брежневой рассмешил большинство ее поклонников, однако другие продолжили критиковать поп-диву, совершенно не обращая внимание на то, что проводить репетицию подобного танца в платье или юбке было бы как минимум неудобно.

Instagram @ververa

«Вера, дорогая, начните пропагандировать женственность и счастливые отношения между мужем и женой!»

«Почему она тоже в штанах, пропагандируете образ американской женщина-друг или партнер?» — возмущались юзеры.

«А вы попробуйте репетировать в юбке такие танцы», — поставила на место злопыхателей артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Брежнева взорвала сеть, показав бекстейдж съемок клипа с Дмитрием Монатиком на песню «Вечериночка».

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