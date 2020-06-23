Жаркие танцы и теплые объятия: Брежнева показала, что было за кадром «Вечериночки»

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева взорвала сеть, показав бекстейдж съемок клипа с Дмитрием Монатиком на песню «Вечериночка». Ролик на Youtube набрал уже больше семи миллионов просмотров, и артистка решила продемонстрировать своим фанатам, что было за кадром. На своей странице в Instagram она выложила несколько коротких видео, записанных в разные моменты съемок.

На одном из них Брежнева поет песню Монатика «Вечность», на втором — обнимается со своим партнером, на других — поп-дива зажигает на столе и возле бассейна в очаровательных мини. Завершается подборка кадрами, на которых звезда вместе с музыкантом исполняет знаменитый танец из клипа.

Подписчики с удовольствием наблюдали за тем, что творилось на съемочной площадке и еще больше прониклись любовью к творчеству знаменитых артистов.

«Какие ножки, какие ножки!»

«Бомбический клип!»

«Я влюбилась!»

«Вера, вы истинное воплощение секса! Эти ножки, невозможно от них оторвать глаз!» — признались пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ночь на 11 июня на официальном YouTube-канале певца Monatik вышел ролик на песню «Вечериночка» при участии Брежневой.