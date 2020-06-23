Россиянам помогут избежать покупки жилья в аварийных домах
В настоящее время получить такую информацию непросто. А продавцы недвижимости нередко скрывают данные о том, что жилье аварийное.
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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
Сведения об аварийных домах будут доступны всем россиянам. Информацию о том, требуется ли зданию ремонт, внесут в Росреестр. Об этом сообщают «Известия».
Новый законопроект уже поддержали в Минстрое, правовом управлении Госдумы и в комитете по жилищной политике. Эксперты убеждены, инициатива поможет людям избежать покупки квартир в домах с серьезными повреждениями.
Сейчас получить такую информацию непросто. А продавцы недвижимости нередко скрывают данные о том, что жилье аварийное.
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