«Ему грозит уголовная ответственность»: Болтона сравнили со Сноуденом

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Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала Fox News.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut; 5-tv.ru

Американцы сегодня смогут сами оценить: раскрыл ли бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон секретные данные.

Его книга должна появиться на прилавках магазинов. Ранее судья отклонил иск о запрете публикации мемуаров, но это не значит, что неприятности автора закончились. Госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News заявил, в книге много лжи, а некоторые факты, например о переговорах с зарубежными лидерами, носили конфиденциальных характер.

«Честно говоря, из-за того, что он раскрыл некоторые сведения, ему грозит уголовная ответственность. Мы все видели, что бывает, когда люди допускают утечки секретных данных, как это было с Эдвардом Сноуденом. То, что сделал Джон Болтон, не отличается от этого», — отметил американский политик.

Помпео отметил, в министерстве юстиции не поставили в деле точку и теперь внимательно изучат мемуары Болтона. Тем более, что в решении суда есть оговорка: если в книге действительно содержатся секретные данные, автора можно привлечь к ответственности за их разглашение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Болтон в своей книге назвал личное отношение Трампа к Путину загадкой.

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