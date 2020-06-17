Новое пособие для матерей-одиночек предложили ввести в России

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Карина Бернтгольц
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Соответствующее предложение Национальный родительский комитет направил в Госдуму и правительство.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев, Дмитрий Коротаев , www.globallookpress.com / Frank May, Pedro De Paula, Zamir Usmanov

Дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые сами воспитывают детей, предложили ввести в России. С соответствующей инициативой выступила общественная организация Национальный родительский комитет (НРК). Текст обращения направлен в Госдуму и правительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя НРК Ирина Волынец.

В беседе с агентством она уточнила, что, согласно документу, ежемесячную компенсацию предлагается платить до конца года. Ее размер предлагается установить из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи.

По словам Вольнец, родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой в условиях непростой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин лично убедился в выплатах семьям на детей.

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