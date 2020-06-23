Как сохранить здоровье кишечника? — советы гастроэнтеролога
Врач Мария Лопатина объяснила, на что стоит обратить внимание для нормальной работы этого важного органа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Normann Hochheimer / CHROMORANGE; 5-tv.ru
Нормальное функционирование кишечника оказывает большое влияние на общее самочувствие человека. Врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина объяснила, как современный человек может защитить свой кишечник от негативных воздействий. Как пояснила специалист 5-tv.ru, главное, на что стоит обратить внимание — это питание.
По словам Лопатиной, в рационе современного человека очень много рафинированной пищи, которая плохо сказывается на работе кишечника.
«Это различные простые углеводы, выпечка, сладости, белый хлеб, трансжиры, которые содержатся в фастфуде, в колбасах, сосисках», — рассказала врач, подчеркнув, что такая пища не стимулирует кишечник и почти сразу всасывается.
Как разъяснила Лопатина, здоровый кишечник должен работать. В этом ему поможет клетчатка, содержащаяся во фруктах, овощах, сухофруктах, крупах, грибах и орехах. Эти продукты стоит употреблять, в том числе и для профилактики онкологии.
По словам гастроэнтеролога, человек должен съедать как минимум 400 грамм овощей и фруктов в сутки. Кроме того, здоровью кишечника способствуют крупы, за исключением манной крупы и белого риса, которые, наоборот, приводят к лишнему весу и запорам.
Важно помнить, объясняет Лопатина, что если у человека уже есть проблемы с кишечником, то фрукты и овощи необходимо употреблять в вареном или запеченном виде. Но если кишечник здоровый, то вышеперечисленные продукты можно есть и сырыми.
Врач также призвала заниматься профилактикой кишечных инфекций, особенно в летний период. Все фрукты и овощи необходимо тщательно мыть, но не с мылом. По словам Лопатиной, частицы мыла, попадающие в организм, нарушают микрофлору кишечника.
«Если микрофлора кишечника нарушена, то тогда мы получаем неприятные симптомы со стороны кишки — вздутие, газообразование, боли, жидкий стул или запоры», — сообщила она.
Более того, гастроэнтеролог обратила внимание на то, что кишечную инфекцию ни в коем случае нельзя переносить на ногах.
«Симптомы кишечной инфекции могут быть один-два дня. Потом она пройдет, но бактерии, которые остались в кишечнике, могут нарушать микрофлору очень длительное время. И фактически у человека формируется синдром раздраженной кишки, который может его беспокоить годами», — сказала Лопатина, призвав не запускать болезнь и обращаться к врачу вовремя.
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