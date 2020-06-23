В Москве нашли квартиру с новорожденными, подготовленными к продаже

Квартиру с пятью новорожденными детьми обнаружили в Москве. Предполагается, что малыши могли быть предназначены для продажи злоумышленниками. В помещении нашли оформленные на них документы на китайском языке.

Как стало известно 5-tv.ru, на место происшествия незамедлительно направилась полиция. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Информацию о детях стражи порядка подтвердили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело новорожденной девочки с многочисленными ножевыми ранениями найдено на берегу реки Подкумок в Ставропольском крае. По факту убийства возбуждено уголовное дело в отношении матери погибшего ребенка.