В Москве нашли квартиру с новорожденными, подготовленными к продаже
На месте было обнаружено пять малышей. На них были оформлены документы на китайском языке.
Фото: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer
Квартиру с пятью новорожденными детьми обнаружили в Москве. Предполагается, что малыши могли быть предназначены для продажи злоумышленниками. В помещении нашли оформленные на них документы на китайском языке.
Как стало известно 5-tv.ru, на место происшествия незамедлительно направилась полиция. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Информацию о детях стражи порядка подтвердили.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело новорожденной девочки с многочисленными ножевыми ранениями найдено на берегу реки Подкумок в Ставропольском крае. По факту убийства возбуждено уголовное дело в отношении матери погибшего ребенка.
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