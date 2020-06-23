Никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия придет на помощь, заявил Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны. По словам президента РФ, россияне доказали, что способны решать задачи исключительной сложности.

«Обстановка в Туве, Карачаево-Черкесии, ХМАО и на Ямале остается сложной, но никого не оставим в беде», — подчеркнул российский лидер.