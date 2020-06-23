Никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия придет на помощь — Путин
По словам президента РФ, россияне доказали, что способны решать задачи исключительной сложности.
Фото: Известия / Дмитьрий Коротаев
Никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия придет на помощь, заявил Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны. По словам президента РФ, россияне доказали, что способны решать задачи исключительной сложности.
«Обстановка в Туве, Карачаево-Черкесии, ХМАО и на Ямале остается сложной, но никого не оставим в беде», — подчеркнул российский лидер.
Читайте также
+25° 764 мм рт. ст.
32%
32%
68.84
-0.64 77.68
-0.15
-0.64 77.68
-0.15
Нашли ошибку?