В сети появились документы о спонсировании срыва голосования по Конституции в РФ

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Василий Заика
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В ходе расследования выяснилось, что акции по агитации россиян отказаться от поправок финансируются из США и Польши.

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Фото, видео: Известия / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Документы о лицах, которые получили деньги, за попытки срыва Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию опубликованы в сети. Согласно имеющимся данным, интернет-ресурс, на котором граждан РФ агитируют отказаться от поправок, создан выходцами из «Открытой России» и «Школы местного самоуправления» (ШМС).

Администраторы сайта «НЕТ» финансируются напрямую из США и Польши. Предводителем «антиконституционной кампании» в России является политолог и сооснователь ШМС Наталья Шавшукова. В 2018 году женщина вместе с другой активисткой Юлией Галямовой прошла курсы политического лидерства при госдепе Соединенных Штатов.

В настоящий момент «антипоправочницы» взаимодействуют с двумя американскими фондами — NEW и Free For Russia. Эти организации ежемесячно перечисляют более 20 тысяч долларов на организацию подготовки оппозиционных кандидатов в депутаты различного уровня в рамках проекта ШМС.

Авторы расследования отмечают, что Наталья Шавшукова предоставляет отчеты главе фонда Free For Russia Наталии Арно-Будаевой, которая, в свою очередь, передает документы ШМС в NED и обеспечивает ее финансами через киевский филиал Ukrsibbank. В Москве сооснователь ШМС осуществляет обмен валюты на рубли и распределяет для дальнейшей деятельности.

В декабре 2019 года Наталья Шавшукова получила перевод от польского Центра международных отношений в размере две с половиной тысячи долларов за стажировку двух групп российских оппозиционных депутатов в Варшаве и Гданьске. Парламентариев обучали «формированию европейских ценностей».

Организаторы «антиконституционной кампании» в РФ, руководствуясь медиапланом, должны опубликовать в сети 20 видеороликов и положить начало агитации в целях осуществления акций гражданского неповиновения.

Предполагаемым участникам беспорядков будет предложено собраться в центре Москвы на митинг и скачать для участия в мероприятии макеты соответствующих плакатов. В реализации западных инициатив будут задействованы более двух тысяч выпускников ШМС.

Телеканал РЕН ТВ побеседовал с одним из участников расследования — журналистом Романом Головановым. По его словам, в настоящий момент необходимо отслеживать заказчиков «антипоправочной кампании».

«И здесь мы видим, что получают эти структуры, эти люди конкретный заказ. Почему именно сейчас? Потому что близится день голосования, а Конституция и поправки, за которые мы сейчас будем голосовать, они несут просто фундаментальное значение. Во-первых, мы ставим точку в истории 90-х годов. То есть, Россия начинает жить с нового листа, со своей новой Конституции. Но это главный закон страны…», — сказал Роман Голованов.

Журналист подчеркнул, что Конституция защищает семейные ценности, обеспечивает социальные гарантии и закрепляет базовые нормы, способствующие развитию государства в целом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поправки в Конституцию зададут более высокие требования к властям.

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