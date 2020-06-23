В случае принятия поправок к Конституции будут заданы более высокие требования к эффективности политики государства, заявил президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к россиянам 23 июня.

«Конечно, новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей», — сказал глава государства.

Он также призвал министров и руководителей органов власти на всех уровнях учитывать данное положение в своей работе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе обращения к гражданам Путин предложил расширить условия льготного ипотечного кредитования в стране.