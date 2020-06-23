За что блогеру Гусейну Гасанову грозит арест?

Скандально известный блогер Гусейн Гасанов может поплатиться арестом либо огромной суммой за многочисленные долги по штрафам, сообщает 5-tv.ru.

Интернет-знаменитость задержали еще 19 июня в Москве. Тогда блогера остановили сотрудники ГИБДД и при проверке документов выяснили, что Гасанов разъезжал на своем Rolls-Royce с подложными номерами. Кроме того, правоохранители выяснили, что блогер был и вовсе лишен прав.

В итоге на злостного нарушителя и неплательщика, за которым числятся 153 штрафа на сумму в 177 тысяч рублей, составили 13 протоколов. Теперь наказание блогеру вынесет суд.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье задержали подозреваемых в ограблении дома лидера группы Uma2rman.