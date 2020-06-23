Серега «кайфанул» под «Черный бумер» после конфликта с Давидом Манукяном

Рэпер Серега прислал «ответочку» Давиду Манукяну, показав, как он наслаждается новой версией «Черного Бумера», сидя у себя в машине. Выпуск ремейка популярного хита, который за считанные часы обрел небывалую популярность, возник на фоне конфликта между двумя исполнителями композиции. Он произошел из-за того, что Серега возмутился отсутствием своего изображения на обложке. В итоге в назначенное время трек не вышел. К разборкам двух звезд подключилась даже возлюбленная Давы Ольга Бузова, призвавшая мужчин помириться.

Instagram @seryogamusic

Как видно, примирение все же произошло, так как релиз композиции состоялся. В описании к видео Серега пояснил, что, как и многие, откликнулся на призыв Манукяна показывать, как «кайфуют» под мега-популярный хит.

«Дава @dava_m хочет видеть, как кайфуют под #ЧерныйБумер — так вот моя ответочка, надеюсь, и мне поставит лайк. А если серьезно — спасибо вам за вашу поддержку, она нереально вдохновляет!», — написал Серега на своей странице в Instagram.

В свою очередь, поклонники похвалили исполнителей за творчество и отметили, что Манукян и Серега неплохо спелись.

«Дядя, ты супер»;

«Это крутяк!!! Реально круто! Молодцы пацаны!»;

«Спасибо за творчество», — написали фолловеры.

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