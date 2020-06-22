Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян оказался в больнице. На своей странице в Instagram он опубликовал фото из клиники, на котором лежит под капельницей.

«Нервы», — коротко подписал снимок блогер.

Судя по всем, в растрепанных чувствах артист пребывает из-за конфликта с рэпером Сергеем Пархоменко, известным под псевдонимом Серега, автором хита «Черный бумер». Манукян записал новый трек популярной композиции, но в назначенное время он не вышел, поскольку Серега возмутился, что его нет на обложке.

В своем Instagram Пархоменко опубликовал обращение к публике, которая осаждает его вопросами.

«Уважаемые поклонники Давы Манукяна! Вам не приходилось замечать, что иногда в жизни встречаются люди, договоренности с которыми лучше не нарушать? Например такие, как я. Оказывается слово дяди весит ровно столько, сколько нужно, чтобы остановить релиз. Ваше неравнодушие к этой теме — это конечно хорошо, но Дава уже достаточно взрослый парень, чтобы самостоятельно урегулировать вопрос с дядей», — пояснил ситуацию 43-летний музыкант.

К разборкам из-за «Черного бумера» подключилась и Ольга Бузова. Она выложила в сторис обращение к обоим рэперам.

«Так, Серега, Дава, что вы тут устроили? Мне уже пишут мои люди — где трек „Черный бумер“. Я вообще не понимаю, вы чем меряетесь? <…>Дядя Сережа, хотите, чтобы вы были на обложке? Давайте ваше лицо пришпандорим…», — говорит на видео певица.

Сергей Пархоменко ответил ей, что готов к диалогу, но как это сделать, пусть решает Давид Манукян.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Давид Манукян получил серьезную травму плеча во время съемок клипа с ездой на автомобилях.