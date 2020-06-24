«Если бы тебе осталось жить час…» — Настя Тропи обратилась к поклонникам незадолго до смерти

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Виктория Андреева
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Юная миллионерша в шутку рассуждала о гибели, не подозревая, что ее жизнь вскоре оборвется.

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Фото, видео: Instagram @viktoradjan

Возлюбленный блогера-миллионника Насти Тропицель (Тропи) — мотоинструктор с 12-летним стажем Виктор — кажется, до сих пор не может поверить в то, что любимой больше нет рядом. День за днем он выкладывается в Instagram фото и видео из личного архива, ставя диалоги с девушкой «на перемотку».

В большинстве своем, речь в них идет о красивой жизни и планах. Но последняя беседе с Тропи, повергнет в шок любого. Так, в одном из роликов молодой человек спрашивает Настю, что бы она сказала миру, в случае, если до смерти оставался лишь час. Улыбчивая и веселая девушка немного замешкалась, но затем дала однозначный ответ.

«Чтобы слушали себя и следовали своему сердцу. Все» — смеясь заявила Тропицель, не подозревая, что ее жизнь вскоре оборвется.

Instagram @viktoradjan

Опубликовав видео в Insta-сторис, возлюбленный блогера отметил, что очень хотел им поделиться с фолловерами. По его мнению, это лишний раз доказывает, насколько «чистой, глубокой и любящей была Тропи.

«Надеюсь, видео даст поддержку всем добрым людям, кто его увидит, кто следил за ней. Сохраните Настеньку в своем сердце такой», — обратился к поклонникам Виктор.

О смерти юной миллионерши стало известно 22 июня. Настя Тропи попала в серьезное ДТП на собственном, недавно купленном мотоцикле. От полученных в результате удара о землю травм блогер скончалась на месте. По словам молодого человека девушки, Настя не превышала скорость, но в определенный момент потеряла управление транспортом и разбилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Насти Тропи нашел виновного в ее смерти.

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