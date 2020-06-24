Радость со слезами на глазах: воспоминания участников Парада Победы 45-го года

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Свидетели легендарного Парада рассказали о том, каким он остался в их памяти.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Настоящий праздник сегодня и для тех, кто видел легендарный Парад 45-го не по кадрам кинохроники. Они навряд ли могут передать те чувства, что переживали участники и зрители, и ту радость со слезами на глазах.

Живых свидетелей того, что происходило на Красной площади 24-го июня 45-го становится все меньше. И от этого их воспоминания так важны для потомков.

Чтобы помнить и не забывать, какой ценой далась великая Победа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что засекреченную систему залпового огня «Торнадо-С» покажут на Параде Победы.

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